Челябинск: забытая история

Первый уголовный кодекс в Советской России был принят только в 1922 году. Тем не менее, суды, ориентируясь, прежде всего на революционное правосознание все предшествовавшие годы исправно выносили обвинительные приговоры. Уже в знаменитом обращении В. И. Ленина к населению о победе Октябрьской революции и о задачах борьбы на местах от 5 ноября 1917 г. призыв: «Арестуйте и предавайте революционному суду всякого, кто посмеет вредить народному делу...» — следует непосредственно за указанием на необходимость установить, «никого не дожидаясь», строжайший революционный порядок, беспощадно подавлять «попытки анархии со стороны пьяных, хулиганов, контрреволюционных юнкеров, корниловцев и тому подобное».



С 1919 года у челябинских властей появились планы создать «большевицкий» некрополь на одной из основных площадей города, по аналогии с некрополём у Кремлёвской стены в Москве. В челябинской газете «Степная коммуна» 28 октября 1919 появилась публикация, в которой сообщалось, что «2 ноября состоятся торжественные похороны товарищей, изрубленных белогвардейцами при отступлении из г. Челябинска». Местом погребения назначается Южная площадь, близ Народного дома. В указанный день похороны не состоялись, позднее та же газета опубликовала другое сообщение: «Красные похороны, назначенные на 2 ноября, отменяются».









Челябинск. Клуб дивизиона ВОГПУ



Первое захоронение на Южной площади, которая 1 мая 1920 года была переименована в площадь Революции, состоялось в августе 1920 года. При ликвидации голубой армии, действовавшей в то время на Урале, был убит член Челябинского ГубЧК Григорий Зимнох. Чекист Зимнох был захоронен на площади вблизи Народного дома и улицы Спартака. За первой могилой вскоре появилась ещё одна. Так же в августе 1920 года в торжественной обстановке состоялось погребение члена ГубЧК серба Михаила Грбанова, убитого в селе Бреды. Захоронения большевиков на площади Революции, близ Городского театра продолжились и далее, но точных данных о количестве погребенных в братских могилах нет. Зато в архивах сохранились приговоры «злейшим врагам Советской власти»









Челябинск. Михаил Калинин на митинге



Приговор от 18 Июля 1920 г.

Именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 1920 года Июля 18 дня Челябинский Губернский Трибунал в составе председателя тов. ЕВТЕЕВА и членов т т. ОРЕШКИНА и ЗАКРЖЕНСКОГО рассмотрев дело о гр. ВУКИНА Александре Ивановиче, обвиняемом в выдаче белым бандам советских работников и контр-революционной агитации.

Принимая во внимание, что гр. ВУКИН, как мелкий собственник и торговец, по своему положению являясь пролетариата, то после Октябрьской Революции, когда пролетариат захватил в свои руки власть и начал проводить в жизнь идеи коммунизма, гр. ВУКИН принял самое активное участие в подпольной работе против Советской власти еще в начале 1918 года, ведя определенную контрреволюционную агитацию, провоцируя работу Советской власти и советских работников, имея определенную связь с реакционным казачеством, помогавшем ДУТОВУ, содействуя черной реакции проводить в жизнь её черные затеи. Когда временно восторжествовала чехо-словацкая, черная контр-революция, гр. ВУКИН, как злейший враг советской власти, выдал белым бандам советского работника АЛЕКСЕЕВА. который был арестован и увезен в глубь Сибири.

Так своими контр-революционными преступлениями гр. ВУКИН выявил себя злейшим врагом Советской власти и сторонником белогвардейщины и принимая во внимание, что все совершенные гр. ВУКИНЫМ преступления установлены всем следственным материалом и свидетельскими показаниями на Суде РЕВОЛЮЦИООННЫЙ ТРИБУНАЛ ПОСТАНОВИЛ:



Гр. АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ВУКИНА признать злейшим врагом Советской власти и виновным в контр-революционной агитации, провокационной предательской работе, направленной к свержению советской власти и выдаче советского работника АЛЕКСЕЕВА



ПРИГОВОРИЛ:

Гр. ВУКИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА подвергнуть заключению в дом лишения Свободы сроком на 10 (десять) лет без применения амнистии.



Приговор может быть обжалован в течении 48 часов с момента вручения копии приговора.



Председатель – ЕВТЕЕВ



Члены – Закржевский и Орешкин.