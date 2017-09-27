Песков не стал комментировать сообщения об отставке Толоконского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал прошение об отставке.

"Не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ.

Вице-спикер парламента Красноярского края Алексей Клешко ранее сегодня написал на своей странице в Instagram о том, что Толоконский провел закрытую встречу с краевым правительством и объявил о своей отставке. Как отметил Клешко, Толоконский уходит с поста без предложения о будущей работе.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина и предложил ему новую работу.