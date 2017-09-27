Песков не стал комментировать сообщения об отставке Толоконского
27 сентября 2017, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал прошение об отставке.
"Не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ.
Вице-спикер парламента Красноярского края Алексей Клешко ранее сегодня написал на своей странице в Instagram о том, что Толоконский провел закрытую встречу с краевым правительством и объявил о своей отставке. Как отметил Клешко, Толоконский уходит с поста без предложения о будущей работе.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина и предложил ему новую работу.