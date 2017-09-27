Срок уплаты налогов физлиц - не позднее 1 декабря

Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области обращает особое внимание, что физическим лицам в срок не позднее 1 декабря 2017 года необходимо оплатить налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налог.

Имущественные налоги уплачиваются гражданами на основании сформированного налоговыми органами Волгоградской области сводного налогового уведомления. В данном уведомлении гражданин имеет возможность увидеть информацию по всем налоговым обязательствам и суммам налогов, которые он должен уплатить. Форма налогового уведомления содержит информацию об объекте налогообложения, налоговой базе, налоговой ставке, сумме налога, сумме льгот, сроке уплаты.

К уведомлению также прилагается бланк заявления, которое заполняется налогоплательщиком и направляется в налоговый орган в случае выявления несоответствия данных, указанных при расчете сумм налогов.

Заплатить имущественные налоги можно не дожидаясь получения налогового уведомления по почте, обратившись в налоговую инспекцию по месту жительства для получения платежных документов, либо с помощью интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Более подробную информацию можно получить по телефону Единого Контакт – центра 8 800 222 2222, а также на сайте ФНС России www.nalog.ru.