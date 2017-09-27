Конкурс волонтерских проектов «Помогать просто» объявил гранты

РУСАЛ объявил о начале приема заявок на конкурс волонтерских проектов «Помогать просто». Лучшие инициативы получат гранты до 50 тыс. рублей.

К участию приглашаются социально ориентированные некоммерческие организации, муниципальные учреждения, учебные заведения, а также команды инициативных горожан и корпоративных волонтеров. Прием заявок продлится до 6 ноября на специальной электронной платформе http://grants.fcsp.ru/

Проекты должны раскрывать инновационные подходы в волонтерской деятельности в таких направлениях, как поддержка социально незащищенных граждан, шефское сопровождение социальных учреждений, оказание помощи pro-bono, а также проведение коммуникационных и обучающих мероприятий для волонтеров.

«В первом этапе конкурса в 2017 году мы поддержали 67 волонтерских проектов, при этом больше половины из них были разработаны не организациями, а командами инициативных горожан и корпоративных волонтеров. В своих заявках активисты предлагали доступные, а главное – действенные инструменты помощи людям: обучение воспитанников детских домов полезным в быту навыкам, оказание адресной помощи ветеранам, проведение творческих мастер-классов и спектаклей для детей, находящихся в стационарах, и многое другое. Такие результаты в очередной раз доказывают, что помогать действительно просто и у каждого из нас есть возможность изменить свой город к лучшему и сделать людей немного счастливее», – отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте http://www.fcsp.ru/.

Справка:

Грантовый конкурс «Помогать просто» проходит в рамках одноименной социальной программы по развитию общегородского и корпоративного волонтерства. Помимо конкурса программа включает в себя обучающую площадку «Школа волонтерства», сервис «Помогать просто», ежегодный благотворительный Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» и партнерскую программу «Национальный совет по корпоративному волонтерству».

Конкурс направлен на привлечение активных граждан к добровольческой и общественно полезной деятельности, развитие межсекторного взаимодействия, создание и тиражирование лучших социальных технологий, а также на организацию единого коммуникационного пространства для волонтеров.

Заявки принимаются на всей территории России, однако проекты должны быть реализованы в одной или нескольких территориях присутствия компании: Красноярском крае (г. Ачинск и Ачинский район, г. Боготол и Боготольский район, г. Красноярск, г. Назарово и Назаровский район, п. Таежный Богучанского района, с. Тюхтет Тюхтетского района, Шарыповский район), Волгоградской области (г. Волгоград), Иркутской области (гг. Братск, Тайшет, Шелехов и Шелеховский район), Кемеровской области (г. Новокузнецк), в Москве и Московской области, Мурманской области (г. Кандалакша), Свердловской области (гг. Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Михайловск, Североуральск), Республике Карелия (п. Надвоицы) и Республике Хакасия (гг. Абакан, Саяногорск, Алтайский и Бейский районы).