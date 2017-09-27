Роскачество назвало проблемы с качеством хлеба

Какой только хлеб не продается сейчас в булочных, в магазины нарезные батоны поставляют хлебозаводы и пекарни. Но качество хлеба не всегда устраивает покупателя. Роскачество выявило проблемы с качеством у 18 процентов нарезных батонов.

Проверялось качество 65 образцов нарезного батона из Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, а также из Москвы. Только 12 не отвечали требованиям качества. По данным Роскачества, болезнетворных бактерий и следов пестицидов в батонах не обнаружено.

Нарезные батоны проверяли на соответствие 48 параметрам качества и безопасности. Это в том числе, наличие картофельной болезни, пестицидов, фосфатов и броматов, показатели качества муки и потребительские свойства хлеба.

Самым проблемным показателем оказалась пористость хлеба и количество жира в продукте. По данным Роскачества, в 12 исследованных образцах производители не доложили масла или маргарина. Большие всего нарушений отмечено в Москве и Подмосковье.