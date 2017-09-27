Столица Татарстана Казань признана самым гостеприимным городом России. Казань привлекает туристов уникальной архитектурой, транспортной доступностью, оригинальной кухней и радушием жителей.

Гостеприимство российских городов оценивалось по отзывам одной из компаний, на сайте которой можно бронировать отели.

На втором месте - Москва и на третьем - Санкт-Петербург. Столицы нравятся путешественникам из-за их культурной жизни, исторических достопримечательностей и городской инфраструктуры.

Турчиты любят посещать российские города Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону, Воронеж, Новосибирск, Ярославль и Нижний Новгород, - сообщает Лента.ру.