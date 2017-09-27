В аэропорт Челябинска пустят ночные маршрутки
27 сентября 2017, 10:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В Челябинске определяются, в какое время и через какие улицы должны пройти новые маршруты до аэропорта.
Для того, чтобы учесть все мнения, южноуральцев просят принять участие в специальном опросе от регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта. Он продлится до 6 октября.
Замминистра регионального миндора Александр Филиппов уточнил, что при прокладывании маршрута нужно определиться, какие районы-улицы-остановки нужно обязательно захватить. При этом к аэропорту наверняка потребуется запустить ночные рейсы.