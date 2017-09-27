На Керченской переправе сотни автомобилей застряли из-за шторма

В Крыму из-за шторма сотни автомобилей скопились на разных берегах Керченской паромной переправы. Паромы не могут выйти на линию уже более суток.

По данным "Морской дирекции", в порту "Крым" в среду утром погрузки на паромы ожидают 550 легковых машин, 50 автобусов и 80 грузовых автомобилей. В порту "Кавказ" - 300 легковых автомобилей, 60 автобусов и 150 фур.

Порывы ветра в районе Керченской переправы достигают 25-27 метров в секунду. По данным крымских метеорологов, штормовой ветер сохранится на полуострове до 29 сентября. Утром в пятницу возможно возобновление движения паромов, - сообщает "Российская газета".

Для водителей и пассажиров организованы комфортные места ожидания, в которых имеется медпункт, комната матери и ребенка, места общественного питания, туалеты и душевые кабинки. Проведен интернет.