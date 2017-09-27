Снова оказавшийся за решеткой Удальцов объявил голодовку

Сергея Удальцова приговорили к административному аресту за незаконную акцию протеста.

В минувшую субботу оппозиционера задержали в центре Москвы. Удальцов, писатель Эдуард Лимонов и еще несколько десятков активистов пытались провести в столице марш «Антикапитализм», разрешения на который власти не давали.

За данное правонарушение Тверской районный суд приговорил Сергея Удальцова к пяти суткам ареста. После оглашения вердикта политик заявил журналистам, что не согласен с ним и в знак протеста объявляет голодовку.

Напомним, Удальцов, осужденный на 4 с половиной года по «Болотному делу», вышел на волю в начале августа. Сразу же после освобождения оппозиционер объявил о намерении возродить в России левое движение.