В Челябинской области обещают заморозки до -9
27 сентября 2017, 08:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Синоптики Южного Урала сегодня ночью, с 27 на 28 сентября, обещают пасмурную погоду и снижение температуры до -9 градусов по Цельсию.
В Челябинске днем будет до +9, пасмурно, но без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Ночью около нуля. По области температура воздуха днем составит около +5, +10 градусов. Облачно, обещают дождь. Ветер холодный, северо-восточный, 3-8 метров в секунду, порывами до 13. Ночью заморозки до -9.