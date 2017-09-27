В Челябинской области обещают заморозки до -9

Синоптики Южного Урала сегодня ночью, с 27 на 28 сентября, обещают пасмурную погоду и снижение температуры до -9 градусов по Цельсию.

В Челябинске днем будет до +9, пасмурно, но без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Ночью около нуля. По области температура воздуха днем составит около +5, +10 градусов. Облачно, обещают дождь. Ветер холодный, северо-восточный, 3-8 метров в секунду, порывами до 13. Ночью заморозки до -9.