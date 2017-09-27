СМИ заявили о незаконности принятия присяги на верность России иностранцами

Владимир Путин пока не издал Указ о присяге на верность России. Об этом узнали СМИ.

Соответствующий законопроект российские парламентарии приняли минувшим летом. В документе говорится о том, что новые граждане РФ перед получением паспорта обязаны присягать на верность России. Закон вступил в силу с 1 сентября, однако Указ президента, в котором должен быть прописан порядок проведения процедуры, до сих пор так и не появился.

Между тем, сотрудники МВД присягу у иностранцев уже принимают. Например, 14 сентября, присягнули на верность России в Карачаево-Черкесии 6 бывших граждан Казахстана, Турции, Таджикистана и Молдовы. Так как Указ Путина еще не опубликован, можно утверждать, что данная процедура в настоящее время осуществляется «не совсем законно», пишет «Московский комсомолец».