Российские ракетчики провели пуск МБР «Тополь»

Российские ракетчики провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь». По данным Минобороны, испытательный пуск ракеты провел боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

В ведомстве рассказали, что учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане. В ходе испытания получены экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки, формируемой боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны.

Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения МБР РС-12М «Тополь». В дальнейшем информация о пуске будет использована в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО для оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет.