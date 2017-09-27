ФСБ составила на Telegram протокол о нарушении закона, сообщил Павел Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что ФСБ составила на компанию протокол о нарушении "закона Яровой". На своей странице в социальной сети "Вконтакте" Дуров написал, чем грозит протокол ФСБ.

По его словам, может привести к судебным процессам. Дуров опубликовал копии протоколов и подписал: "Ниже – документы, которые в последние недели шлют из России в наш лондонский офис".

Документы датированы 31 августа и 14 сентября. Первый – извещение о том, что в отношении компании будет оформлен протокол. В нем на составление приглашается законный представитель. Второй документ – копия уже составленного протокола "по факту неисполнения обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений", - сообщает РИА Новости.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.