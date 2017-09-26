СМИ: Путин скоро уволит 12 губернаторов

Журналистам стало известно о скорых отставках многих глав российских регионов. После отставок нижегородского и самарского губернаторов последуют еще как минимум десять отставок глав областей РФ.

О скорых отставках ряда российских губернаторов передает телеканал «Дождь» со ссылкой на источник, близкий к президентской администрации.

Пожелавший остаться неизвестным информатор сказал, что отставки губернаторов теперь станут проходить почти каждый день. Свои места потеряют не менее десяти глав регионов.

На текущую осень запланированы отставки порядка 12 региональных глав. Цифра «12» не окончательна, все будет зависеть от решений президента Путина. Список кандидатов на замену уволенным губернаторам подготовлен, но и предложенные кандидатуры также могут Путина не устроить.