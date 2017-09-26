Дуров удивлен заведенным на него уголовным делом

Ранее «Аргументы недели» сообщали про уголовное дело, которое в Иране завели на основателя популярного мессенджера «Телеграм» Павла Дурова. Дуров прокомментировал этот инцидент в социальных сетях.

Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что крайнее удивлен тем, что власти Ирана завели на него уголовное дело, да еще и якобы по фактам помощи террористам и распространения наркотиков.

На своей страничке в «Твиттер» Павел Дуров написал, что его мессенджер, напротив, всегда активно блокирует террористов и иранский порноконтент. По мнению Дурова, причина возбуждения против него уголовного дела а чем-то другом.