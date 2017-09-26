Кандидатура главы РАН еще не утверждена Владимиром Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле следили за выборами президента РАН, но избранная кандидатура еще не утверждена Владимиром Путиным.

Журналисты поинтересовались у Пескова, следили ли в Кремле за ходом выборов президента Российской академии наук. Он ответил утвердительно и добавил, что избранную кандидатуру еще не утвердил глава государства.

Ранее сообщалось, что Академик Александр Сергеев победил во втором туре выборов президента Российской академии наук, набрав 1045 голосов членов академии. Об этом общему собранию РАН сообщил во вторник председатель счетной комиссии Юрий Балега.