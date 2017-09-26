Росгвардия планирует ужесточить правила продажи пневматического оружия

В Росгвардии начали подготовку закона о введении лицензий на покупку маломощных пневматических пистолетов и винтовок, которые сейчас продаются свободно. Речь идёт об оружии мощностью до 7,5 джоуля.

Вопрос о корректировке законодательства об оружии прорабатывается с целью исключения повторения инцидентов, подобных случаю в Ивантеевке. В случае принятия нового закона купить пружинно-поршневые и газобалонные винтовки и пистолеты, используемые для обучения стрельбе, спорта и развлечения, можно будет только по лицензии.

Ученик школы в Ивантеевке совершил нападение на преподавателя после того, как получил замечание из-за опоздания на урок. Об этом рассказала уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова.