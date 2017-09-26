Названы первые 12 адресов для переезда по программе реновации в Москве

В Москве готовы к приему жильцов первые 12 домов по программе реновации жилищного фонда. Об этом 26 сентября информирует пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Про первые адреса для переезда участников программы реновации жилья в Москве сообщает Агентство «Москва».

Первые адреса для переезда граждан: Дмитровское шоссе, дом 74, корпус 1; Бескудниковский бульвар, дом 11, корпус 1; Бескудниковский бульвар, дом 13; Бескудниковский бульвар, дом 5; Бескудниковский бульвар, дом 3; Дмитровское шоссе, дом 68; Щелковское шоссе, дом 74; Щелковское шоссе между домами 90 и 92, корпус 2; улица Красных Зорь, дом 59Б; улица Гжатская, дом 16, корпус 1; проспект Вернадского, дом 61, корпус 3; проспект Вернадского, дом 69​.

Программа реновации рассчитана до 2032 года. По ней планируется расселить 5 144 многоквартирных дома, в которых проживает порядка миллиона жителей столицы.