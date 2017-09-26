Генерал-полковник Виктор Бондарев уволен с военной службы

Виктор Бондарев освобожден от должности главнокомандующего ВКС РФ и уволен с военной службы, соответствующий указ главы государства Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же указом Владимир Путин освободил от занимаемой должности замкома Черноморским флотом вице-адмирала Валерия Куликова.

Вчера стало известно, что временно исполняющим обязанности главкома воздушно-космических сил (ВКС) России назначен первый замглавкома генерал-лейтенант Павел Кураченко.