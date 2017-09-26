Президент уволил главу Россотрудничества

Президент Владимир Путин подписал отставку главы Россотрудничества Любови Глебовой. Причина увольнения не указывается. Приказ об отставке опубликован 26 сентября на интернет-портале правовой информации.

Глава «Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству» Любовь Николаевна Глебова освобождена от занимаемой должности. Указ об отставке Глебовой вступает в действие сразу после его подписания. Причина отставки в приказе не упомянута.

Кто займет освободившееся кресло Россотрудничества, пока неизвестно.