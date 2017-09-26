Компания "ВИМ-Авиа" продала более 196 тысяч билетов. При этом более 38,9 тысяч туристов сейчас находится за границей, а 1,5 тысячи путешественников нуждаются в возврате внутри страны.

Ростуризм и Ассоциация "Турпомощь" открыли горячую телефонную линию для клиентов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Телефон "горячей линии" Ростуризма: +7-985-226-82-71. Телефон "горячей линии" Ассоциации "Турпомощь": +7- 499-678-12-03.

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что туристы, которые не улетели на отдых чартерами, могут вернуть деньги через суд. Они должны требовать возврата денежных средств у авиакомпании.

Ассоциация Туроператоров России (АТОР) просит власти вмешаться в ситуацию с авиакомпанией «ВИМ-Авиа». По данным АТОР, после отмены авиакомпанией «ВИМ-Авиа» всех своих чартерных рейсов, туристическая отрасль России столкнулась с острейшей проблемой.