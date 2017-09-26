У застройщиков, вырубающих деревья в Челябинске, отзовут лицензию

На такие меры предложил пойти депутат госдумы Владимир Бурматов на встрече с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Глава региона поддержал парламентария.

Сегодня, 26 сентября, на встрече с Борисом Дубровским депутат Госдумы рассказал губернатору, что только за лето текущего года в Челябинске были незаконно вырублены деревья на общую сумму не менее 10 миллионов рублей. Кроме того, он представил губернатору «Экологическую карту Челябинска», на которую волонтеры нанесли «горячие точки»: места, где были срублены деревья, провалены компенсационные высадки, организованы несанкционированные свалки.

Парламентарий предложил привлекать к ответственности тех, кто незаконно вырубает деревья.

- Самая действенная санкция – это отзыв разрешения на строительство, потому что никакие штрафы их не пугают по сравнению с возможными выгодами, - уверен Владимир Бурматов. – Кроме того, обязательно спрашивать мнение жителей и, если деревья действительно нужно срубить – требовать с застройщика адекватные компенсационные высадки.

Борис Дубровский поддержал инициативу депутата Госдумы.