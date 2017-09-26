Медики назвали предварительную причину смерти Юнниковой

Официальную причину кончины популярной актрисы Натальи Юнниковой эксперты сообщат после процедуры вскрытия ее тела. Журналистам стало известно, чем болела звезда телесериала «Возвращение Мухтара».

Ранее «Аргументы недели» сообщали о скоропостижной кончине актрисы Натальи Юнниковой. Телезрители знают Наталью по ее роли старшего лейтенанта Василисы Михайловой в сериале «Возвращение Мухтара». Врачи говорят, что причиной смерти актрисы стал кардиогенный обморок. Такое бывает при сердечно-сосудистых заболеваниях, сообщает «Экспресс-газета».

Диагноз актрисе был поставлен еще осенью минувшего года, но актриса не прошла обследования и лечиться не стала. Патология сердечного ритма и привела к смерти.