Семь сотен машин ждут затишья на переправе

Количество транспортных средств, которые из-за шторма стоят в очереди на Керченской паромной переправе, увеличилось до 700.

Как сообщили в пресс-службе оператора переправы – ООО «Морская дирекция», по состоянию на полдень в порту «Кавказ» скопилось 200 легковых автомобилей, а в порту «Крым» – 300, автобусов – 45 и 35 единиц, грузовиков – 100 и 60 соответственно.

Прогнозируется, что паромы не смогут возобновить работу еще два дня. В дирекции рекомендовали воздержаться от поездок на переправу до четверга, пишут "Аргументы недели-Крым".

Напомним, накануне вечером Керченская паромная переправа приостановила свою работу в связи с сильным ветром, который достигал скорости 25 метров в секунду, и штормом.