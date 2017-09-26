Из-за коммунальных долгов Касли может стать банкротом

Миллионные коммунальные долги могут привести к банкротству города Касли, который расположен в Челябинской области. Недавно избранная глава города Екатерина Васенина, председатель горсовета депутатов Александр Егоров, а также предприятия жилищно-коммунального хозяйства должны приличные деньги ресурсоснабжающим организациям. Долги могут скоро предъявить к уплате из бюджета города.

Коммунальный клубок был завязан давно. В 2009 году МУП «Коммунальщик» организовал две дочерние компании: ООО «Родник» и ООО «Родник 1». Они занимались услугами водоснабжения и водоотведения. За два минувших года «дочки» обанкротились, что привело к выплате с родительской организации 2,3 и 1,8 миллионов рублей соответственно.

В прошлом году банкротом стал и сам МУП, и с горадминистрации взыскали свыше 13,46 миллионов рублей. На судебное заседание представители администрации Каслей не явились. А если учесть, что бюджет Каалей дотационный, ущерб казне напрямую скажется на качестве жизни горожан.

По мнению политолога Александра Мельникова, Касли давно является одной из самых политивески нестабильных точек Южного Урала.

– Стабилизировать ситуацию может новый глава района Игорь Колышев, однако в городе ситуацию можно назвать кризисной, - уверен он.



Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что нынешняя глава города была избрана летом этого года с нарушениями. Вместо четырех человек, которые составляют не менее двух третей голосов комиссии, на выборы пришли трое. Избрание было незаконно, о чем извещена прокуратура. Также в суде позже будет доказано, что незаконно отстранен и главный оппонент Васениной на должность главы Каслей - Вячеслав Горобец (решение Каслинского городского суда от 4 августа 2017 года).



- В Каслях давно сложилась очень неблагополучная ситуация, - отмечает другой политолог, Андрей Лавров. - Началось все еще с господина Скулыбердина. Тогда виноват был и глава, и его окружение. Сейчаслюди сменились, а ситуация повторилась.



Немаловажно, что госпожа Васенина не имеет права цифровой подписи до 21 октября 2019 года, и все документы от лица администрации визируются цифровой подписью предыдущего главы - Юрия Скулыбердина. Эти траты можно оспорить, что может привести к необоснованным тратам бюджета.