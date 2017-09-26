В Кыштыме восстановят Храм Николая Чудотворца

До конца следующего года иконописцы из Питера, Ярославля и Екатеринбурга распишут 500 квадратных метров Храма Николая Чудотворца в Кыштыме. На восстановление храма Русская медная компания выделила 31 миллион рублей.

В конце 19 века этот храм не дождался росписи стен – это был канун революции. Сдалать все по замыслу строителей и по канонам церкви поможет РМК. В рамках соглашения между местной администрацией, заводом и компанией ведутся многочисленные работы по благоустройству и ремонту дворов и зданий. Роспись храма не стала исключением.

Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании Анна Шабарова рассказала, что РМК всегда поддерживает отечественные духовные традиции. В Карабаше проведена реконструкция цеха 1913 года. В Кыштыме ведется благоустройство набережной и сейчас приступили к росписи стен храма.

Фото Елена Замараева, "Кыштымский рабочий".