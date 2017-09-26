Как сообщает портал "Москва 24", общее число граждан, которые могут пострадать из-за ситуации вокруг авиакомпании "ВИМ-Авиа", оценивается примерно в 200 тысяч. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.



Он также отметил, что 100 тысяч человек являются клиентами туроператоров, а остальная часть пассажиров перемещаются самостоятельно. Осауленко добавил, что уход компании с рынка повлияет на всю сферу туризма. Туристы могут выбирать услуги зарубежных компаний, чтобы избежать неудобств.



Ранее Ассоциация туроператоров попросила правительство РФ вмешаться в процесс разрешения ситуации с неплатежеспособностью авиакомпании, чтобы избежать коллапса.



25 сентября стало известно, что "ВИМ-Авиа" решила полностью прекратить туристические чартерные перевозки.



