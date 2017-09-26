В Бурятии рыбинспекция борется с браконьерами во время нереста омуля

В Бурятии сейчас период нереста омуля. Рыба уже зашла в реку Селенгу и туда же отправились браконьеры. Вдоль всего маршрута омуля рыбоохрана выставила передвижные посты - инспекторы находятся там постоянно и каждую ночь выезжают на рейды, сообщает ОТР.

В дельте реки Селенга сейчас сконцентрировано самое большое количество омуля - сюда, на мелководье, рыба движется из Байкала на нерест и становится лёгкой добычей браконьеров.

Прямо на берегу реки разбит временный лагерь. Здесь постоянно находятся пять рыбинспекторов. Ночуют в вагончиках, обедают в общей палатке, энергию получают от передвижного генератора.







Сергей Горковенко, общественный инспектор рыбоохраны: "Домой ездим. В баню бегаем. Моемся. И назад. По очереди".

Сергей Горковенко - бывший полицейский. Сейчас он на пенсии, помогает рыбоохране на безвозмездной основе. В рейд небольшой отряд выходит на стареньком, но мощном катере и нескольких моторных лодках. Одеваться приходится теплее - по ночам на Байкале сейчас не выше трех градусов тепла. Высматривать в темноте нарушителей помогает большая фара-искатель.

Браконьеры Сергей и Евгений - жители села Кабанск. Говорят, на незаконный промысел вышли от безденежья.

Браконьеры: "Нигде не работаем. Негде работать. Хотели поймать для семьи, не поймали".

Небольшой улов, резиновую лодку и сети инспекторы отвезут на склад. Там имущество будет храниться до суда, который определит степень ответственности Сергея и Евгения.

Безработным нарушителям грозят штрафы от двух до пяти тысяч с каждого за нахождение на воде в лодке в нерестовый период. И пятьсот рублей за выловленного омуля, если он окажется самкой. Штраф за самца, выловленного во время нереста вдвое меньше. Запрет на вылов омуля в Бурятии продлится до 15 ноября.