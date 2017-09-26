Работы над моделью летающего мотоцикла проводят несколько компаний, в том числе и российских. Представил свою концепцию летающей двухколесной машины и концерн «Калашников». Об этом сообщает сайт компании.

Свою концепцию летающего мотоцикла презентовал российский концерн «Калашников». На сайте компании сообщается, что летающий мотоцикл показали главе «Ростеха» Сергею Чемезову. В самом «Ростехе» пока не прокомментировали впечатления от новинки.

Технические подробности изобретения «Калашников» не сообщает. Ранее «Аргументы недели» сообщали о презентации летающего мотоцикла на подмосковном автодроме, - тогда новинка смогла пролететь над землей один километр.