Клименко: Роскомнадзор не планирует блокировать Facebook

Ранее «Аргументы недели» сообщали о возможной блокировки в России социальной сети Facebook. Советник президента России по интернету Герман Клименко 26 сентября прокомментировал эту информацию.

Согласно решению Роскомнадзора, компания Facebook обязана выполнить требования надзорного ведомства по локализации персональных данных пользователей, в противном случае соцсеть могут заблокировать на территории РФ, сообщает РИА Новости.

Речь идет о соблюдении закона № 242. Советник президента РФ Владимира Путина по интернету Герман Клименко заявил журналистам, что в Роскомнадзоре нет планов по блокировке соцсети Facebook.