В Минэкологии России отметил улучшение экологии в Челябинской области

Глава Министерства экологии и природных ресурсов Сергей Донской отметил улучшение состояния экологии в Челябинской области. Положительное влияние на состояние атмосферы в Челябинске оказали региональные чиновники.

- Нам удается изменить ситуацию по загрязнению воздуха во многих городах, - уточнил Дмитрий Донской. - Например, в Челябинске объем загрязнений атмосферного воздуха сокращается. Пока он остается загрязненным, но это уже не экстремально высокое загрязнение.

Немаловажно, что областное правительство прицельно занимается состояние экологии Южного Урала. К примеру, губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил муниципалитетам целенаправленно вести борьбу с мусором и создать современные системы переработки твердых бытовых отходов. В Магнитогорске уже работает новый полигон для ТБО, скоро аналогичные появятся и в других городах области.

Фото: Правда УрФО