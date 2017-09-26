Сенаторы пожаловались на низкое качество питания в Совфеде

На заседании комитета Совета Федерации по регламенту сенаторы обсудили вопрос совершенствования «питания и буфетного обслуживания». Первый зампред комитета Светлана Горячева, озвучивая претензии своих коллег, пожаловалась на «низкое качество пищи», предлагаемой в здешней столовой.



«Пора нам заняться главным вопросом: что у нас тут, полуфабрикаты закупаются, потом их поджаривают и нам по сверхвысокой цене продают?» — приводит слова сенатора «Коммерсантъ».

С ней согласился зампред комитета Владимир Полетаев, посетовав в свою очередь на кадровую чехарду в комбинате питания – только в текущем году там сменились пять руководителей. Он подчеркнул, что вопрос нужно «поставить жестко».

В течение недели сенаторы намерены проанализировать ситуацию в точках общепита в Совете Федерации и прописать порядок их работы. Горячева предложила выделить человека от аппарата комитета, «чтобы ходил, смотрел, что там подается».



