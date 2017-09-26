Топилин: нигде в мире пенсии не индексируются как у россиян - на 7%

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о рекордной индексации пенсий в России. По его утверждению, нигде в мире пенсии не индексируются на 7% - намного выше уровня инфляции.

«Нигде в мире, если это не Африка или не какие-то кризисные явления, пенсии не индексируются на 7%. Когда мы говорим о том, что инфляция стала низкой, мы начинаем думать, почему мы так низко индексируем пенсии. Мы не низко индексируем пенсии, мы индексируем их серьезно выше, чем инфляция», — цитирует министра «Газета.Ru».

Топилин напомнил, что страховые пенсии для неработающих пенсионеров будут проиндексированы в январе 2018 года на 3,7%. При этом апрельская индексация социальных пенсий составит 4,1%.

Помимо этого, повышаются зарплаты бюджетников, упомянутых в майских указах президента (врачи, учителя). В текущем году на эти цели было выделено порядка 40 млрд рублей. В 2018 году будут проиндексированы зарплаты тех бюджетников, которые не были охвачены майскими указами, причем даже в случае низкой инфляции, отметил Топилин.