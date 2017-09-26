Роскомнадзор: Facebook может прекратить работу в России в 2018 году

Социальная сеть Facebook может прекратить работу на территории России в 2018 году. Глава Роскомнадзора Александр Жаров предупредил, что Facebook заблокируют в России, если компания не выполнит российский закон о локализации персональных данных.

Как подчеркнули в ведомстве, выполнение закона обязателена для всех.

"В любом случае мы или добьёмся того, чтобы закон был исполнен, или компания Facebook прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin", — цитирует Александра Жарова "Интерфакс".

Роскомнадзор, как отметил глава этого ведомства, будет добиваться от Facebook соблюдения 242-го закона.