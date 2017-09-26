В Москве назначен глава Фонда реновации жилищного фонда столицы. Фонд ренновации Москвы возглавил генеральный директор Домостроительного комбината (ДСК) № 1 Анатолий Константинов.

Московский мэр Сергей Собянин рассказал о Константинове: "Фонд реновации возглавил строитель с 40-летним стажем".

По данным столичной мэрии, Анатолий Константинов с 1978 года работает в крупных строительных компаниях Москвы. За время работы на руководящих должностях строитель обеспечил ввод более 30 миллионов квадратных метров недвижимости.

О массовом сносе "хрущевок" мэр Москвы объявил в начале текущего года. Власти мегаполиса определили список стартовых площадок для строительства домов в рамках программы реновации.