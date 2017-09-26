Названа дата первого полета российско-китайского самолета

Вице-президент Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Александр Туляков сообщил, что первый полет российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета ожидается в 2025 году.

По словам Тулякова, российские авиастроители в стадии разработки со своими китайскими партнёрами заходят на очень сложный и серьёзный сегмент — широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт.

В конце этой недели, в пятницу, 29 сентября, в Китае состоится церемония присвоения названия данному самолёту. Туляков отметил, что жизненный цикл данного проекта составит 40-50 лет, - передает РИА Новости. "Рассчитываем, что этот аппарат взлетит на рубеже 2025 года", — сказал вице-президент ОАК.