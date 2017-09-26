Рейсы «ВИМ-Авиа» перенесли во Внуково

С сегодняшнего дня все рейсы авиакомпании «ВИМ-Авиа» переведены в аэропорт Внуково, сообщается на сайте Минтранса. В течение двух дней будет согласована сетка расписаний, с участием перевозчиков, согласившихся доставить пассажиров «ВИМ-Авиа».



До этого авиакомпания базировалась в Домодедово, но аэропорт отказался дальше обслуживать перевозчика в долг и заправлять ее самолеты. По данным «Ведомостей», «ВИМ-Авиа» задолжала Домодедово около 500 млн руб.



АТОР подсчитал, что от отмены чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» пострадают около 100 тыс. пассажиров. Авиакомпания отправила за рубеж своих клиентов по 16 международным маршрутам. Они уже не смогут воспользоваться своими обратными билетами, уточняет ТАСС.



О проблемах в «ВИМ-Авиа» стало известно 22 сентября, когда десятки рейсов были задержаны в Домодедово. Следственный комитет завел уголовное дело в отношении должностных лиц авиакомпании по факту хищения денег у пассажиров.



