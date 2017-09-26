Челябинские журналисты присоединились к акции по вакцинации

К прививочной кампании против сезонного гриппа присоединяются все больше южноуральцев. В минувшие выходные в семи торгово-развлекательных комплексах города прошла акция по бесплатной вакцинации жителей Челябинска. В ней приняли участие более 2,5 тысяч человек.

А в конце прошлой недели, ещё до старта городской акции, свой иммунитет к опасному вирусу укрепили и сотрудники средств массовой информации города.

Так, за прививкой пришли сотрудники 74.ru, Ura.ru, ОТВ, «Челябинского Обзора», «Комсомольской Правды», ГТРК «Южный Урал», а также медиахолдинга «Гранада Пресс»: «Аргументов недели», «Южноуральской Панорамы» и «Вечернего Челябинска». Журналисты убеждены, что защита от гриппа для них особенно актуальна, ведь им часто приходится посещать места большого количества людей и много общаться, а значит, подвергаться риску заражения.

«Грипп болезнь опасная и не согласен с тем, что некоторые мои коллеги относятся к этому с пренебрежением, несмотря на то, что в силу профессии приходиться часто бывать в людных местах – рассказал заместитель директора по информационной политике медиахолдинга «Гранада Пресс» Сергей Крапивин. – Я рад, что наш коллектив отправился на вакцинацию. Это для многих сотрудников уже своего рода традиция не первый год. Также мы призываем ставить прививки от гриппа всех челябинцев».