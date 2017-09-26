Специалисты отобрали самые популярные вопросы о сексе в интернете

Компания Durex проанализировала поисковые запросы о сексе в Google и назвала десятку самых популярных вопросов. Как видно, молодежь не очень доверяет специалистам и взрослым наставникам, а прибегает к помощи интернета.

Чаще всего поисковик Google спрашивают, где находится точка G и как довести женщину до оргазма. Чуть меньше заботят людей проблемы со здоровьем интимного характера. Не обращаясь к помощи врачей, пользователи хотят избавиться от герпеса и генитальных бородавок. Замыкает первую пятерку вопрос «что означает шлепок».

Среди часто задаваемых вопросов звучат и совсем наивные: «как самостоятельно увеличить пенис», «как измерить пенис», «в каком возрасте можно покупать презервативы», «как вставить мужской орган в женский» и «сколько длится секс».



