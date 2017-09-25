Народный депутат Якутии пообедал на 13 миллионов рублей

Народный депутат Якутии Виктор Федоров опубликовал в соцсетях снимок со счетом из кофейни в столице республики, где он сегодня обедал. Совсем не бедный парламентарий не смог оплатить чек на 13 миллионов рублей.

Виктор Федоров рассказал, как попытался оплатить обед в кофейне, но получил отказ в проведении операции, — на счете не хватило средств.

Позднее Федоров получил письменное извинение от управляющей кофейни и сообщил, что претензий не имеет: «просил сотрудника сильно не ругать, так как со всяким такое бывает».

Доход председателя постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры за 2016 год составил 114 миллионов рублей, сообщают местные СМИ.