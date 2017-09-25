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Народный депутат Якутии пообедал на 13 миллионов рублей

25 сентября 2017, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]

Народный депутат Якутии пообедал на 13 миллионов рублей

Народный депутат Якутии Виктор Федоров опубликовал в соцсетях снимок со счетом из кофейни в столице республики, где он сегодня обедал. Совсем не бедный парламентарий не смог оплатить чек на 13 миллионов рублей.

Виктор Федоров рассказал, как попытался оплатить обед в кофейне, но получил отказ в проведении операции, — на счете не хватило средств.

Позднее Федоров получил письменное извинение от управляющей кофейни и сообщил, что претензий не имеет: «просил сотрудника сильно не ругать, так как со всяким такое бывает».

Доход председателя постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры за 2016 год составил 114 миллионов рублей, сообщают местные СМИ.

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По факту хищения денег пассажиров «ВИМ-Авиа» заведено уголовное дело

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Болгарская аквалангистка Теодора Балабанова погибла в Греции при попытке установить мировой рекорд в глубоководном погружении с аквалангом среди женщин. 45-летняя спортсменка почувствовала себя плохо на глубине.

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Видео, как столб розового дыма стоит над подмосковным Чеховом

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Глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что президент США Дональд Трамп объявил Северной Корее войну, и отметил, что в этой связи Пхеньян оставляет за собой право на ответные меры, в том числе право сбивать бомбардировщики США.

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Светлана Светикова, которая стала мамой во второй раз, показала новорожденного

Светлана Светикова, которая стала мамой во второй раз, показала новорожденного

Сегодня певица Светлана Светикова сообщила общественности, что стала мамой во второй раз. Счастливое событие в семье артистки случилось накануне. Родился здоровый мальчик весом 3 030 граммов и ростом 50 сантиметров.

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ООН обвинила Россию в нарушении прав человека и пытках в Крыму

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подготовило доклад о нарушениях прав человека в Крыму после присоединения полуострова к России. В документе приводятся факты незаконных арестов, задержаний, похищений и пыток.

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СК раскрыл детали последнего убийства краснодарских каннибалов

СК раскрыл детали последнего убийства краснодарских каннибалов

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Сбербанк намерен в следующем году ввести расширенный механизм изучения способности заемщика выплатить кредит по психометрическим моделям, которые включают анализ «лайков» в социальных сетях.

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