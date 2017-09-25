Роструд планирует создать социальную сеть для помощи при трудоустройстве

Роструд запустит соцсеть деловых контактов, сообщил замглавы ведомства Денис Васильев в ходе заседания общественного совета при Роструде. Речь идет о реализации набора сервисов.

Это будет аналог Linkedln - американской профессиональной соцсети, которая уже почти год заблокирована в РФ.

Васильев отметил, что фактически речь идет о начале создания целой экосистемы, объединяющей в себе и оффлайновую службу занятости и онлайн-ресурсы портала "Работа в России" и социальной сети деловых контактов.