Роструд планирует создать социальную сеть для помощи при трудоустройстве
25 сентября 2017, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]
Роструд запустит соцсеть деловых контактов, сообщил замглавы ведомства Денис Васильев в ходе заседания общественного совета при Роструде. Речь идет о реализации набора сервисов.
Это будет аналог Linkedln - американской профессиональной соцсети, которая уже почти год заблокирована в РФ.
Васильев отметил, что фактически речь идет о начале создания целой экосистемы, объединяющей в себе и оффлайновую службу занятости и онлайн-ресурсы портала "Работа в России" и социальной сети деловых контактов.