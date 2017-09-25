Спасшему инвалида соцработнику грозят расправой

На социального работника Светлану КУКУ, которая сопровождала ребенка-инвалида на уроке в школе и не дала ему выпасть из окна, оказывается давление со стороны руководства.

Как сообщила «Аргументам недели – Крым» мать ребенка-инвалида, о котором идет речь, Татьяна БАГАЕВА, социального работника сегодня вызвали в школу для разъяснительной беседы. С ней говорили начальник управления общего образования и воспитательной работы Минобразования РК Анна МАХАНОВА и директор подразделения Крымского Республиканского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи (ЦСССДМ) в Кировском районе Наталия КИСЕЛЕВА. Сама Светлана КУКУ является сотрудником этого ЦСССДМ.

«Эту молодую девочку, которая предотвратила трагедию своим наблюдением, вызвали в школу. Она плачет, у нее истерика, ей сказали, что объявят выговор, что она лезет не в свои дела. Хотя у меня в программе сопровождения прописано, что она должна находиться рядом, решать конфликтные ситуации, так как ребенок инвалид», – рассказала Татьяна.

Она позвонила по телефону «горячей линии» главы Крыма Сергея АКСЕНОВА и оставила жалобу на должностных лиц, которые оказывают давление на соцработника, пишут "Аргументы недели-Крым".

«Что это такое? Соцработник, который выявил и предотвратил нарушение, теперь оказался халатным сотрудником? Люди, из-за которых мой ребенок чуть не погиб, пытаются выставить ее крайней. Они хотят ее просто запугать, чтобы она написала, что инцидента не было. Она недоумевает: «Как я могу так написать, если это было?! Это же моя работа!», – передает мать ребенка слова соцработника Светланы.

БАГАЕВА опасается, что из-за такого прецедента другие социальные работники будут недобросовестно выполнять свои прямые обязанности, чтобы не оказаться под угрозой увольнения.

Как писали «АН – Крым» ранее, в Кировском районе Крыма, в поселке Золотое Поле, 9-летний Иоанн БАГАЕВ, страдающий аутизмом, учится во втором классе местной школы, но ее администрация и чиновники делают все, чтобы женщина забрала ребенка и избавила их от лишних проблем. Из-за равнодушия сотрудников школы ребенок чуть не выпал из окна второго этажа прямо вовремя урока. А специальный кабинет, выделенный для мальчика в школе, после ремонта не соответствует никаким требованиям: показатели формальдегида и фенола в два раза превышают допустимые нормы.

Женщина уже обратилась во всевозможные инстанции, но из одного органа ответа не последовало.