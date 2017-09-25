Христианский нумеролог предрек начало периода катастроф

Пророчества очередного апокалипсиса никого уже не пугают – слишком часто стали называться даты предполагаемого конца света. Вот и намеченная на 23 сентября вселенская катастрофа с участием загадочной планеты Нибиру не состоялась.

Христианский нумеролог Дэвид Мид попытался истолковать неточно сделанный прогноз. По его утверждению, 23 сентября — некая точка отсчета начала катастрофических событий, которые ждут Землю. Когда придет конец этому миру, на небе появится «духовный знак», предрекает нумеролог.

Видимо, знаковым днем станет 5 октября, когда «планета Х» полностью заслонит Солнце и Землю накроет тень. Особо стоит запомнить дату 21 октября - она станет началом семилетнего периода «казней», утверждает предсказатель. Первые сигналы жители Земли уже начали получать, это такие катастрофы, как солнечное затмение, пронесшиеся недавно ураганы. Самым главным наказанием станет столкновение гигантского астероида с Землей, и произойдет оно в отведенный семилетний срок, пишут «Дни.ру». Свои знания Мид черпает из скрытых текстов Библии, Книги Откровений, они основаны на неких «цифровых» или нумерологических кодах.



