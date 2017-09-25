ООН обвинила Россию в нарушении прав человека и пытках в Крыму

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подготовило доклад о нарушениях прав человека в Крыму после присоединения полуострова к России. В документе приводятся факты незаконных арестов, задержаний, похищений и пыток.

Управление ООН приводит единичный пример внесудебной казни, которой был подвергнут в марте 2014 года проукраинский активист и крымский татарин Решат Аметов за то, что провел одиночный пикет перед зданием правительства Крыма в Симферополе. Хотя полиция и возбудила уголовное дело, задержать подозреваемых не удалось, отмечается в докладе.

Авторы документа также причислили к пострадавшим из-за присоединения Крыма местных гражданских служащих и тех, кто отказался или не смог принять гражданство России. Их проблемы связали со сменой законодательства с украинского на российское.

Депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек назвал доклад ООН «филькиной грамотой», основанной на оценках и "наблюдениях" людей, которые сами уже давно не были на полуострове и могут судить о происходящих здесь событиях только по картинке украинских телеканалов, передает РИА Новости.



