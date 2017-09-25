В Новокузнецке волонтеры помогают пенсионерам убирать урожай

В Новокузнецке на помощь пенсионерам пришли добровольцы. Учащиеся колледжей собирают картофель и приводят в порядок огороды, сообщает Общественное Телевидение России.

В первую очередь 350 волонтёров помогают тем, кто сам из-за возраста и состояния здоровья не может убрать урожай и справиться с другими хозяйственными делами. К примеру, у Людмилы Яковлевой нет родственников, ей 85 лет. Взять шефство над ветеранами Великой Отечественной войны, одинокими стариками и инвалидами помогают муниципалитеты - они передают адреса таких людей в штаб волонтёрского движения.

Людмила Яковлева, житель Новокузнецка: "Они мне и зимой помогают со снегом бороться - убирают, чистят снег. Сегодня они большую работу сделали. Я выражаю огромную благодарность за всю их работу".







Ольга Ильевская, волонтёр: "Вот таких ветеранов достаточно много. И поэтому такая помощь важна и нужна. Вот. Мы будем продолжать её оказывать".

Кроме помощи пенсионерам в огородах, волонтёры Новокузнецка работают в поликлиниках и больницах, а также доставляют малообеспеченным семьям продовольственные наборы. В добровольческом движении Кузбасса участвуют более 15 тысяч человек.