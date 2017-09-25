Робот, который отпустит грехи

Однажды члены евангелической церкви Гессена и Нассау подумали, что можно переложить часть функций священника на робота. Подумали и переложили, пишет портал "Москва 24".



29 мая этого года в немецком Виттенберге робот начал благословлять прихожан. В грудь электронного пастора вмонтирован сенсорный экран – с его помощью человек может выбрать голос и тип благословения.



После этого робот произносит "Бог да благословит и защитит тебя", цитирует изречение из Библии и по желанию прихожанина печатает его на бумаге.



Машина вызвала неоднозначную реакцию среди людей. Об этом рассказал представитель церкви Себастьян фон Герен. Он отметил, что большинство людей не готовы принимать благословение от робота.



Однако такой интересный ход понравился далеким от религии людям, которые теперь постоянно посещают церковь утром и вечером, сообщает "М24"



