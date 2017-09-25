ФАС назвала сроки отмены роуминга внутри страны

Федеральная антимонопольная служба рассчитывает, что в следующем году в России будет отменен национальный роуминг. В ведомстве напомнили, что отмена роуминга внутри страны рассматривается в рамках заведенного на «большую четверку» дела.



На рассмотрение дела отводится три месяца, при необходимости рассмотрение дела может быть продлено еще на шесть месяцев, уточнил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. Т.е. в течение девяти месяцев в этом вопросе должна быть поставлена точка. Уже достигнута договоренность с операторами, что отмена роуминга не приведет к повышению цен.



