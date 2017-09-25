Песня Джамалы попала под ограничения в Украине

Песня певицы крымскотатарского происхождения Джамалы «1944», с которой она победила на музыкальном конкурсе «Евровидение-2016», попала под закон о языковых квотах в телерадиоэфире, принятый Верховной Радой Украины.

В эфире «Пятого канала» она отметила, что выступает за то, чтобы в радиоэфире звучало много украинской музыки, при этом певица считает, что закон нужно немного доработать.

«Потому что есть очень много англоязычной украинской музыки и русскоязычной, но все равно она должна быть. Мы не должны сейчас постоянно слушать «Два кольоры» на радио. Это тоже хорошо, знать традиции, но нельзя доставать все с прошлого столетия», – сказала Джамала.

По ее словам, под ограничения попала и ее песня «1944», с англоязычными куплетами и припевом на крымскотатарском языке, пишут "Аргументы недели-Крым".

«Я абсолютно за, но пойми мои чувства (обращаясь к ведущей), в один момент песня «1944» перестает быть украинским продуктом. Это был первый раз, когда на «Евровидении» прозвучал крымскотатарский язык. А у нас, а моей родной земле, не воспринимают эту песню как украинскую», – отметила певица.

Напомним, Верховная Рада Украины в 2016 году приняла законопроект, которым доля песен на украинском языке должна составлять не менее 35% от общего эфирного времени.