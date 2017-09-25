Свердловские власти реабилитируют два водохранилища под Нижним Тагилом

Заместитель министра природных ресурсов и экологии области Вячеслав Тюменцев провел заседание межведомственной комиссии по реализации комплексного плана экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, являющихся источниками питьевого водоснабжения Нижнего Тагила.

Напомним, в августе 2016 года жители близлежащих населенных пунктов пожаловались на мор рыбы, а затем на несоответствующее качество питьевой воды, в результате проверки прокуратура Свердловской области возбудила уголовное дело по факту загрязнения воды. В связи с высокой социальной значимостью вопроса по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева была создана межведомственная комиссия, которая разработала и утвердила комплексный план мероприятий по реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ.

Вячеслав Тюменцев сообщил что, в 2018 году планируется провести капитальный ремонт гидротехнического сооружения в поселке Черноисточинск за счет средств областного и местного бюджетов.

В настоящее время прорабатывается вопрос модернизации водоочистных сооружений Черноисточинска с целью прекращения сброса в водоем. В министерство представлены три варианта, один из них – перенаправление осветленных промывных вод из шламонакопителя в реку Исток по трубопроводу диаметром 800 миллиметров вдоль существующей береговой дамбы Черноисточинского водохранилища.

«Этот вариант хорош, в частности тем, что исключит новые попытки разрушить дамбу. Окончательный выбор того или иного варианта будет сделан на основании решений администрации Нижнего Тагила, «Водоканала-НТ» и оценки проектной организации», – сказал Вячеслав Тюменцев.

Также в рамках реабилитации водоема в сентябре 2017 года проведено зарыбление Черноисточинского водохранилища карпом – в водоем выпустили 2,5 тысячи единиц молоди рыбы, на эти цели из областного бюджета было выделено 60 тысяч 420 рублей. Увеличение рыбной массы будет способствовать повышению качества воды и улучшению санитарно-экологического состояния водоема.

В рамках комплексного плана на территории поселка Черноисточинский проводятся осмотры земельных участков, которые находятся в границе водоохранной зоны. Выявлены случаи сброса хозяйственно-бытовых сточных вод из выгребных ям и от хозяйственных построек на почву. Нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

В свою очередь администрация Горноуральского городского округа проводит разъяснительную работу с физическими лицами, проживающими на территории поселка Черноисточинск о необходимости заключения договоров со специализированными организациями для вывоза жидких бытовых отходов для их последующей утилизации и с организациями, занимающихся ассенизацией.

Также ведется работа по ограничению проезда автотранспортных средств в водоохранную зону водохранилищ.

Напомним, в числе мер, предложенных для реабилитации водохранилищ, восстановление дамбы и канализование поселка, – всего 15 пунктов. В состав межведомственной комиссии по реализации комплексного плана входят представители министерства природных ресурсов и экологии региона, прокуратуры Свердловской области, администраций Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа, Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры, министерства энергетики и ЖКХ, дирекции по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области, ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт водного хозяйства», Росприроднадзора, Нижне-Обского бассейнового водного управления, водоканала Нижнего Тагила, общественной организации «ЭКОПРАВО».