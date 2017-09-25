СМИ: в Ингушетии обнаружили тело Доку Умарова

В конце прошлой недели в горах Ингушетии проводилась операция по извлечению тел нескольких боевиков, среди которых, предположительно, были обнаружены останки ликвидированного в 2013 году Доку Умарова.

Части тела чеченского террориста доставлены в Москву для проведения экспертизы и подтверждения личности, сообщает РЕН-ТВ.

Сообщений об уничтожении Доку Умарова было по крайней мере 12. Первое из них прозвучало в 2000 году.

По данным ФСБ России, Умаров был ликвидирован в первом квартале 2014 года в результате спецоперации, однако, согласно источникам, его тело не нашли.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал как можно скорее найти тело главаря северокавказских боевиков Доку Умарова.